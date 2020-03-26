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Семья бывшего агента Федерального бюро расследований США Роберта Левинсона заявила, что он умер в тюрьме в Иране. Мужчина пропал в 2007 году, когда находился на острове Киш в Персидском заливе.

По словам близких, смерть наступила до начала пандемии коронавируса, где и когда конкретно — они не знают.

Мы недавно получили информацию от американских чиновников, которая привела их и нас к выводу, что наш замечательный муж и отец умер, находясь под стражей в Иране, — цитирует NBC News заявление родных американца.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, выразил сочувствие родственникам Левинсона. При этом политик подчеркнул, что у Вашингтона нет официального подтверждения смерти мужчины.

Ситуация не выглядит многообещающе, но я не принимаю, что он умер. Они не сказали нам, что он мёртв. Но многие люди думают, что это так, — заявил президент Штатов.

Ранее Вашингтон неоднократно призывал к освобождению Роберта Левинсона, писал NEWS.ru.