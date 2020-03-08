https://static.news.ru/photo/4868b59c-6236-11ea-8f40-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совместная следственная группа (ССГ) огласила итоги расследования катастрофы малайзийского лайнера Boeing, сбитого летом 2014 года над Донбассом. Эксперты заключили, что самолёт с 298 пассажирами поразила ракета российского зенитного комплекса «Бук».

ССГ после долгого и тщательного расследования подтвердила свои выводы относительно основного сценария о том, что рейс MH17 был сбит ракетной установкой «Бук» из Российской Федерации. ССГ также изучила несколько других сценариев, — цитирует РИА Новости прокурора Нидерландов Варда Фердинандуссе.

Ответственными за катастрофу названы россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, украинец Леонид Харченко. Как отметили в голландской прокуратуре, всем четверым грозит пожизненное заключение.

По версии ССГ, пассажирский самолёт сбила установка 53-й зенитно-ракетной бригады Вооружённых сил России из города Курска, которая якобы находилась в Донецкой области. Россия полностью отрицает как причастность к трагедии, так и участие своей армии в конфликте на юго-востоке Украины.

Российский МИД назвал голословными обвинения ССГ, которую возглавляют голландцы. Заместитель генпрокурора Николай Винниченко заявил, что международная группа следователей отвергла данные с российских радаров и документацию, которая якобы подтверждает, что Boeing поразила украинская ракета.

Как писал NEWS.ru, катастрофа рейса MH17 произошла 17 июля 2014 года. Самолёт летел из Амстердама в Куала-Лумпур.