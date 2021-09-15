Прокуратура Праги не захотела раскрыть данные по задержанному россиянину

Прокуратура Праги, в которой изучается дело гражданина РФ Александра Франчетти, не намерена раскрывать содержание поступивших от киевских властей документов. Именно на основании этих сведений россиянин и был задержан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Алеша Цимбалу.

Мы не можем раскрывать содержание документов, поступивших на Франчетти с Украины, включая изложенные в них основания, по которым он был задержан, — сказал он.

Представитель прокуратуры Праги также заметил, что такое сокрытие данных предусматривает и существующая международная практика. Цимбала подчеркнул, что с подобными вопросами нужно обращаться к украинским властям — только они могут раскрыть СМИ содержание этих документов. Что же касается самого Франчетти и его адвоката, то они уже знают о выдвинутых обвинениях.

Пресс-секретарь добавил, что прокурор Ярослава Новотна приступила к изучению материалов дела россиянина. После завершения расследования суд может экстрадировать мужчину на Украину, однако если будут выявлены обстоятельства, препятствующие его выдаче, то этого не произойдёт.

Ранее городской суд в Праге решил предварительно заключить под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в Чехии по запросу Украины. Прямо в зале суда адвокат россиянина опротестовал данное решение. Мужчину обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма». Франчетти отвергает обвинения, выдвинутые против него украинскими властями.