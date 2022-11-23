Прокуратура Нидерландов анонсировала новые подробности по делу МН17 Прокуратура Нидерландов: новые подробности дела МН17 будут касаться экипажа ЗРК «Бук»

Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Новые результаты расследования по делу о крушении самолета Boeing рейса МН17 в Донбассе в 2014 году будут касаться установления личностей членов экипажа ЗРК «Бук». Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк. Очередные материалы дела совместная следственная группа (CCГ) обещала опубликовать весной 2023 года.

Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК «Бук» и процесса принятия решения о его развертывании, — сказала ван де Мосдейк.

Суд в Гааге 17 ноября вынес приговор по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, находившимся под контролем ДНР, при этом запуск не был случайным. Россиян Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров. Их приговорили к пожизненному заключению. Другого фигуранта дела, Олега Пулатова, признали невиновным. Судьи отклонили требование прокуратуры поместить его в тюрьму.

Самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из 10 стран. В то время на юго-востоке Украины шли бои между ВСУ и ополченцами ДНР. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии пришли к выводу, что в воздушное судно попала ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Киев возложил вину на ополченцев, однако те отрицают наличие у них такого вооружения.