Прокуратура Азербайджана объявила в розыск главу Союза армян России

https://static.news.ru/photo/c5e54ff6-d005-11eb-b9d7-96000091f725_660.jpg Ара Абрамян Фото: facebook.com/ara.abramyan.official

Азербайджанская прокуратура сообщила об объявлении в международный розыск главу Союза армян и России, гендиректора компании KOMEX Ару Абрамяна.

Кроме него в розыск объявлены глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян и владелец Royalsys Engineering Давид Галустян. Их обвиняют в провозе оружия и военной техники в Армению и оттуда в Карабах.

Было установлено, что глава группы компаний «Ташир» Карапетян Самвел Саркисович, известный в Армении как «серый бизнесмен» и владелец Royalsys Engineering Давид Галустян, генеральный директор компании KOMEX Абрамян Ара Аршавирович и другие в целях снабжения вооруженных сил Республики Армения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой, в нарушение требований таможенной конвенции о международных грузовых перевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе <...> организовывали контрабанду воздушным путём, — говорится в сообщении.