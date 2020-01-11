https://static.news.ru/photo/bdf2b160-346d-11ea-86c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

В связи с антиправительственными протестами в Сухуме, организаторы и участники которых требуют отставки президента страны, прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело. Об этом в субботу, 11 января, сообщает пресс-служба надзорного государственного органа.

Фигуранты будут проходить по статье «Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества».

По факту массовых беспорядков в городе Сухуме возбуждено уголовное дело, — отмечается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания. Участники протестов требуют отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы и предостерегли его от возможных последствий в случае отказа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что протесты, проходящие в республике, являются внутренним делом и не связаны с влиянием извне. По его словам, подобные процессы обусловлены тем, что страна находится ещё в стадии становления и такая ситуация возникает не в первый раз.