В связи с антиправительственными протестами в Сухуме, организаторы и участники которых требуют отставки президента страны, прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело. Об этом в субботу, 11 января, сообщает пресс-служба надзорного государственного органа.
Фигуранты будут проходить по статье «Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества».
По факту массовых беспорядков в городе Сухуме возбуждено уголовное дело, — отмечается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.
Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания. Участники протестов требуют отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы и предостерегли его от возможных последствий в случае отказа.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что протесты, проходящие в республике, являются внутренним делом и не связаны с влиянием извне. По его словам, подобные процессы обусловлены тем, что страна находится ещё в стадии становления и такая ситуация возникает не в первый раз.