Проклятье «Титана» и «Титаника»: 10 крупнейших морских катастроф за 150 лет Айсберг, туман и мины — какими еще были причины трагедий на воде

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Пропавший 19 июня батискаф «Титан» с пятью членами экипажа на борту, направлявшийся к месту крушения лайнера «Титаник», до сих пор не удалось обнаружить. При помощи глубоководного аппарата члены экспедиции намеревались собрать образцы ДНК в обозначенном районе Атлантического океана. Масштабная поисковая операция до сих пор не привела к успеху: эксперты считают, что на борту батискафа закончился кислород, и люди погибли. NEWS.ru собрал истории крупнейших кораблекрушений за последние 150 лет.

1. «Титаник». Стал жертвой айсберга

14 апреля 1912 года британский пароход компании «Уайт Стар Лайн» «Титаник» — один из трех судов-близнецов типа «Олимпик» — потерпел крушение. На тот момент это был крупнейший в мире пассажирский лайнер. Судно столкнулось с огромным айсбергом и менее чем через три часа затонуло. На борту находилось 1316 пассажиров и 892 члена экипажа, всего 2208 человек.

В день перед крушением экипаж «Титаника» получил шесть так называемых «ледовых предупреждений» от различных судов, пересекавших Северную Атлантику. Несмотря на опасность, лайнер шел почти на предельной скорости. Капитан корабля, очевидно, рассчитывал, что препятствие удастся заметить издалека. Когда же айсберг появился, команда «Титаника» не смогла оперативно изменить курс.

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Эта катастрофа стала частью массовой культуры, по ее мотивам было снято несколько художественных фильмов. Исчезновение батискафа «Титан» тоже связывают с «проклятием «Титаника».

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Британский пароход компании «Уайт Стар Лайн» «Титаник»

2. «Императрица Ирландии». Затонула после столкновения

После гибели «Титаника» на канадский пассажирский лайнер «Императрица Ирландии» установили новейшее оборудование для обнаружения айсбергов. Судно пересекало Атлантику, направляясь из Англии в Канаду. Беда настигла лайнер во время 96-го рейса в 1914 году: «Императрица Ирландии» столкнулась с норвежским углевозом «Сторстад». Судно затонуло за 14 минут в заливе Святого Лаврентия. Из 1477 человек выжили 463.

В ходе расследования команды пассажирского лайнера и углевоза обвинялись в грубом нарушении правил движения судов на реке во время тумана.

3. «Истленд». Погиб за шесть минут

Экскурсионный пароход «Истленд», который отправился в июле 1915 года на прогулку по озеру Мичиган, при отходе от причала накренился и затонул. Из 2600 человек на борту погибло более тысячи.

Очевидцы вспоминали: пароход начал резко крениться влево после отдачи кормового конца. Наклон парохода увеличивался с каждой секундой. На судне началась паника и давка. Буквально за шесть минут пароход лег на левый бок и пошел ко дну. По словам очевидцев, многие спаслись благодаря капитану парохода «Миссури» Уильяму Брайту — именно он предложил посыпать правый борт «Истленда» золой и расстелить на нем одеяла. Так люди могли взобраться на скользкий бок судна.

Фото: Detroit Publishing Company/Public domain/Wikimedia Commons Экскурсионный пароход «Истленд»

4. «Донья Пас». Сгорел на воде

В 1987 году филиппинский паром «Донья Пас» на полном ходу столкнулся с танкером «Вектор», перевозившим бензин и другие нефтепродукты.

Столкновение случилось глубокой ночью, когда большинство пассажиров уже спали. В ходе расследования было установлено, что причиной катастрофы стала халатность команд обоих кораблей. Выяснилось, что навигационные приборы на судах отсутствовали.

Согласно официальным данным, на борту парома находилось 1553 человека — 1493 пассажира и 60 членов экипажа. Реальная цифра была значительно выше. Спустя годы специальная комиссия, занимавшаяся расследованием катастрофы, сообщила, что на борту парома был 4341 пассажир. Выжить удалось лишь 24. Семьи погибших получили денежные компенсации шесть лет назад.

5. «Монблан». Взорвался в порту

25 ноября 1917 года в Нью-Йорке на французское судно «Монблан» было погружено около 2500 тонн взрывчатки, которую предстояло доставить в Бордо. Город Галифакс в Канаде был промежуточным пунктом маршрута.

При входе в порт нагруженное столкнулось с норвежским пароходом «Имо». На «Монблане» сразу вспыхнул пожар. Членам экипажа удалось оперативно покинуть корабль. Полыхающее судно привлекло внимание жителей Галифакса, которые начали собираться на набережной. Начиненный взрывчаткой корабль взорвался, погибли около двух тысяч человек. Еще почти столько же пропали без вести. Тысячи местных жителей получили тяжелые ранения, целый район в северной части Галифакса был разрушен.

Фото: Cuthbertson/2017/The Halifax Explosion], Public domain/Wikimedia Commons Корабль «Монблан»

6. «Эстония». Потерпела загадочное крушение

Гибель парома «Эстония» — одно из самых загадочных кораблекрушений XX века. Судно затонуло ночь на 28 сентября 1994 года в Балтийском море. Корабль совершал рейс в Стокгольм. Всего в плавание отправились 989 человек.

Позднее было установлено, что в ночь крушения был сильный шторм. Сначала в носовой части корабля послышались металлические стуки, спустя несколько минут вода по краям носовой рампы начала поступать внутрь судна. Паром сильно накренился, люди оказались заперты в каютах. Вскоре остановились двигатели, пропало освещение и началась паника. Паром ушел под воду за несколько минут и пропал с экранов радаров.

Спешившие на помощь паром «Мариэлла», корабли «Изабелла», «Сильная Европа» и «Силья Симфони» опоздали: им удалось спасти лишь 137 человек, 852 погибли и пропали без вести. Что стало причиной случившегося, до сих пор неизвестно. По одной из версий, паром «Эстония» столкнулся с подлодкой, в результате чего образовалась пробоина в корпусе судна ниже ватерлинии.

Фото: Maritime Museum/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Паром «Estonia» в то время, когда он носил название «Viking Sally»

7. «Ориа». Разбился о скалы

Норвежский пароход «Ориа», перевозивший итальянских военнопленных во время Второй мировой войны, разбился о скалы в Эгейском море 11 февраля 1944 года.

На борту в момент крушения находилось 4046 итальянских военнопленных 90 человек охраны и пассажиров, а также экипаж. Судам, которые сумели подойти только на следующий день, удалось спасти около 30 человек. Все остальные погибли. Причиной трагедии был назван сильнейший шторм.

8. «Kiangya». Попал на мину

Китайское судно Kiangya затонуло в декабре 1948 года. На его борту находилось, по разным данным, до 4 500 человек — при вместимости 1186 пассажиров. Большинство из них были беженцами, спасавшимися от гражданской войны.

Рядом с Шанхаем судно налетело на мину. Корабль получил огромную пробоину и практически сразу затонул. Помощь пришла не скоро: о крушении узнали слишком поздно. В итоге спасти удалось около 700 человек.

9. «Вильгельм Густлофф». Потоплен подлодкой

30 января 1945 года в Данцигском заливе Балтийского моря советская подводная лодка С-13 потопила немецкий круизный лайнер «Вильгельм Густлофф». Погибло свыше девяти тысяч человек. Это сделало крушение «Вильгельма Густлоффа» крупнейшей морской катастрофой XX века. «Вильгельм Густлофф» считался одним из символов Третьего рейха. В Германии его называли «корабль-солнце». Изначально судно хотели назвать «Адольф Гитлер».

Спасением пассажиров и команды тонущего корабля занимался миноносец Lowe и эсминец Т-38. Проходивший мимо тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» не остановился из-за опасения попасть под новый торпедный удар.

10. «Ле Йола»: Затонул от перегруза

Фото: Yaamboo/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Сенегальский паром «Ле Йола»

Сенегальский паром «Ле Йола» затонул у берегов Гамбии 26 сентября 2002 года. Тогда погибло не менее 1863 человек. Согласно экспертным оценкам, гибель парома «Ле Йола» считается второй по количеству жертв невоенной морской катастрофой после «Донья Пас». Причиной трагедии названа перегрузка парома: судно попало в шторм, перевернулось и стремительно затонуло.

Позднее выяснилось, что паром был предназначен для плавания в прибрежных водах, а не в открытом море. «Ле Йола» было всего 12 лет при расчетном сроке службы 30. Следователи установили, что конструктивных и производственных дефектов судно не имело.

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