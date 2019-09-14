https://static.news.ru/photo/f00c6d78-d69c-11e9-bcb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/Global Look Press

Индия собирается наладить локальное производство российских пассажирских лайнеров Ил-114. Предназначенный для эксплуатации на местных воздушных линиях самолёт будет предложен местным авиакомпаниям.

Об этом рассказал председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван в интервью газете Times of India .

Он отметил, что авиапроизводитель из Индии заключил соглашение о неразглашении с компанией «Ильюшин» о проведении технического обслуживания этого самолёта для его заказчиков из Индии и соседних стран.

По мнению Мадхавана, Ил-114 идеально заменит на местных воздушных линиях нынешние турбовинтовые самолёты.

Ил-114-300 оснащён двигателями Pratt & Whitney (американский производитель авиационных двигателей. — News.ru), имеет современный интерьер и западное бортовое оборудование, — объяснил выбор Мадхаван.

По его словам, сотрудничество с российской стороной начинается с обслуживания самолёта, но если он удачно выйдет на местный рынок, Индия постарается наладить производство на своей территории.

Ранее News.ru сообщал, что российский военно-транспортный самолёт Ил-112В впервые поднялся в воздух в Воронежском авиастроительном объединении. Полёт машины продлился 45 минут. Новый транспортник сопровождал самолёт-лаборатория Ил-114, созданный компанией «Радар ММС». Он предназначен для тестирования радиоэлектронного оборудования, выполнения радиолокационной, фото- и тепловизионной съёмки.