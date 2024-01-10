Киев признал «спонсором войны производителя американских сэндвичей Украина объявила американскую сеть фастфуда Subway «спонсором войны»

Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway попала в список «международных спонсоров войны», сообщила пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины. По данным ведомства, на территории России продолжают работать более 500 заведений компании из США.

НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ, — сказано в сообщении.

Как заявили в НАПК, что перечень «международных спонсоров войны» необходим для достижения одной цели — ухода международного бизнеса из РФ. До этого в этом списке оказался литовский холдинг Viciunai Group, который владеет брендом морепродуктов Vici.

Ранее Китай выразил Украине протест в связи с признанием его компаний «спонсорами войны». В частности, речь идет о железнодорожной строительной корпорации China Railway Construction Corporation. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь потребовал немедленно исправить ошибку и напомнил, что Пекин по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.