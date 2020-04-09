Производители предрекли голод во всём мире из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2c0c7f7a-7a58-11ea-aff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые поставки продовольствия могут быть подорваны пандемией коронавируса COVID-19, предупредили крупнейшие продовольственные компании мира в письме, адресованном «Большой семёрке» (G7) и «Группе двадцати» (G20). Если на межгосударственном уровне не будет принято надлежащих мер, число голодающих в мире может возрасти в два раза, до 1,6 млрд человек, считают авторы документа.

Сейчас их число уже превышает 800 млн, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на текст письма, содержание которого обнародовало издание The Guardian. Подписантами стали представители Unilever, Nestle и PepsiCo, а также Фонд ООН, фермерские ассоциации, учёные и ряд НПО.

Авторы послания призывают власти стран «предпринять неотложные координированные действия, чтобы не дать превратиться пандемии COVID-19 в глобальный продовольственный и гуманитарный кризис». Они просят обеспечить свободу торговли сельскохозяйственными товарами и не закрывать порты и границы для этой продукции. Крупным странам-экспортёрам, в свою очередь, следует гарантировать продолжение полноценных поставок на международные рынки.

В документе также указано на необходимость инвестировать в локальное производство продовольствия и новые технологии, в обучение фермеров и прочих работников пищевой промышленности. Помимо этого, важно создавать системы финансовой защиты и программы адресной продовольственной помощи.

В обращении содержится призыв к богатым странам помогать в этих направлениях бедным.

Ранее NEWS.ru писал, что число детей, чей рост значительно ниже нормы из-за недоедания, составляет 176 миллионов человек. Основная их доля приходится на страны Азии. Однако 17 лет назад таких случаев в мире фиксировалось на 10% больше.