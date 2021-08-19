Производители «КовиВака» подали заявку на одобрение вакцины в Южной Корее

Производители российской вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» подали заявку на одобрение препарата в Южной Корее. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств уже начало проверять вакцину на эффективность. Ведомство внимательно изучит предоставленные данные.

Ранее профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с NEWS.ru объяснил, чем вызван ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак». По его мнению, это связано с классической логикой потребителей — если какого-то продукта мало, значит, он хороший и надо брать. При этом специалист отметил, что популярность препарата ещё не говорит о его высокой эффективности и безопасности.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), предельная отпускная цена 50 доз вакцины от коронавируса «КовиВак» в новой упаковке составит 21 650 рублей.