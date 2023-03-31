Производителю в США не хватит станков, чтобы выпустить Украине ракеты Defense One: Lockheed Martin не может увеличить выпуск ракет HIMARS для поставок Украине

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Американская корпорация Lockheed Martin оказалась не готова увеличить объем производства ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, пишет Defense One. Издание отмечает, что Украина «не одинока» в своем желании заполучить эти боеприпасы, но производителю не хватает станков, рабочих и запчастей. В публикации приводятся слова директора по бизнесу Lockheed Бекки Уитроу, рассказавшей, что сейчас компания работает на полную мощность и выпускает по 10 тысяч ракет GMLRS в год. По ее словам, корпорация планирует выпускать по 14 тысяч снарядов к 2024 году, но для увеличения производства вдвое потребуется не менее двух лет.

Самым большим камнем преткновения является наличие станков и испытательного оборудования. По словам Уитроу, также трудно найти рабочих для производственных линий, многие из которых расположены далеко от населенных пунктов. Она заявила, что компания производит ракеты только в одну смену, — говорится в материале.

Уитроу также отметила наличие проблем с цепочками поставок. По ее словам, некоторые компоненты для GMLRS также необходимы и для производства других ракет. Она также обратила внимание, что в США всего два производителя ракетных двигателей, а один из субподрядчиков производит компоненты и для снарядов HIMARS, и для ракет противотанковых комплексов Javelin.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее признал, что системы HIMARS являются «вполне достойным оружием». При этом он добавил, что Россия располагает вооружением, точность и глубина поражения которого «такая же и лучше».