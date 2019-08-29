https://static.news.ru/photo/3d3f3c00-ca69-11e9-9836-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первые сто дней своего президентства. Он отметил, что этот небольшой период нахождения у власти он сам оценивает критически.

Недавно прошли 100 дней моей президентской каденции, было много разных оценок, но поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости, — приводит слова украинского лидера РИА Новости .

Украинский лидер выразил надежду, что в скором времени сможет «включить пятую скорость» и привести Украину к долгожданным изменениям.

Ранее, как писал News.ru, эксперты дали оценку первым 100 дням президентства Зеленского. Главными достижениями президента Украины опрошенные назвали роспуск Верховной рады и победу партии «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах. К неудачам специалисты отнесли кадровые решения, провалы на международной арене, неэффективность шагов по прекращению огня в Донбассе.