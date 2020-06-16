Программиста Станислава Лисова высылают из США в Россию

https://static.news.ru/photo/680cb0da-b01d-11ea-a07a-fa163e074e61_660.jpg Станислав Лисов Фото: instagram.com/Дарья Лисова

Программист Станислав Лисов, отсидевший в США срок за кибермошенничество, вылетает из Нью-Йорка в Москву. Его депортируют из Америки вывозным рейсом «Аэрофлота».

В ноябре прошлого года Лисова приговорили к четырём годам тюрьмы за сговор с целью совершения хакерских атак. Срок содержания под стражей ему засчитали с января 2017 года, когда задержали в Испании, пишет РИА Новости.

Самолёт вылетает в 19:20 (02:20 мск) 17 июня. Лисова сопровождают два представителя иммиграционной службы США. До тех пор, пока программиста не передадут российским властям, он, согласно процедуре депортации, всё ещё остаётся под арестом.

Мы распрощались в аэропорту, самолёт должен вылететь до 6 часов вечера... Если никаких сюрпризов нам не устроят какие-нибудь службы в момент посадки на борт, а такое, хотя и редко, но бывает, то, я надеюсь, всё будет хорошо, — рассказал адвокат Лисова Аркадий Бух.

Юрист добавил, что Лисову повезло всего лишь несколько дней пробыть в тюрьме в ожидании высылки, что бывает редко. Но здесь хорошо поработало российское посольство, а ещё россиянину повезло с иммиграционным офицером, который содействовал скорейшей отправке Лисова домой.

Программист сумел с помощью вируса «троян» похитить в американских банках более $850 тыс. и пытался украсть ещё $4,4 млн. Программисту дали четыре года и приговорили к штрафу в $500 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдеп Соединённых Штатов Америки обещает награду в $5 млн за информацию, которая поможет задержать россиянина Максима Якубца. Белый дом считает его главарём хакерской группы Evil Corp.