Профессор рассказал, чем Западу грозит введение санкций против КНР Профессор Цанг: введение Западом санкций против КНР приведет к дефициту товаров

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Если западные государства решат ввести санкции против Китая в случае его нападения на Тайвань, экономические ограничения приведут к дефициту поставок, а полки магазинов опустеют, предсказал профессор Стив Цанг из Института изучения Китая при Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета. Кроме того, остановится производство на автомобильных заводах, так как они не смогут получать комплектующие, передает Live 24 со ссылкой на публикацию Financial Times.

Люди не смогут покупать себе компьютеры и айфоны взамен старых, — предупредил Цанг.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что если острову будет угрожать силой Китай или на территорию совершат нападение, власти надеются, что международное сообщество введет санкции, как это было в ситуации с Россией.

Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав его наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, Вашингтон в очередной раз сознательно попытался раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.