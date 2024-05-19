Профессор раскрыл, что может спровоцировать конфликт между США и РФ Focus: эскалация между США и РФ наступит после удара ВСУ по России

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт считает, что между Россией и НАТО существенно обострятся отношения, если Украина будет наносить удары западными ракетами по целям на российской территории, пишет Focus. В статье также отмечается, что Вашингтон перестал настаивать на запрете Киеву использования американского оружия для этого.

Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать, — указывается в материале.

Издание напомнило, что в ходе последнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину он сделал заявление, согласно которому американская сторона не вынуждает Киев наносить удары по России. Однако, добавил он, Украина должна самостоятельно принимать решения, совершать соответствующие шаги или нет.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поощряет атаки по российским населенным пунктам с применением американского оружия. При этом он добавил, что американская сторона сохранила запрет на применение ВСУ вооружений США при ударах по России.