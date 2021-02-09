Профессор пояснила, как формируется коллективный иммунитет к COVID-19

https://static.news.ru/photo/b535dfe2-6b4a-11eb-b63f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсутствие вакцинации детей не мешает приобретению коллективного иммунитета от коронавируса. Об этом заявила заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор-иммунолог Полина Степенская.

По её словам, Израиль сейчас приближается к выработке коллективного иммунитета, сообщает РИА Новости.

В Израиле уже привиты 3,5 миллиона, плюс ещё 700 тысяч человек официально переболели. Получается, что порядка 4,2 миллиона человек обладают иммунитетом. <...> Я думаю, что мы идём к коллективному иммунитету семимильными шагами, — отметила профессор.

Она добавила, что в названные цифры не вошли данные о детях, которые болели бессимптомно и которых почти не проверяли на COVID-19.

Для обычного коронавируса было подсчитано, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43 до 75% популяции были иммунизированы — переболели или привиты, — пояснила Степенская.

Она считает, что даже появление британского штамма не повлияет на достижение коллективного иммунитета при 75% иммунизированных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России формируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, 60% россиян будут иметь антитела, появившиеся при вакцинации и после болезни, ещё в 2021 году. Коллективный иммунитет, скорее всего, будет достигнут к концу лета, к осени благодаря вакцинации и тому, что люди переболели, подчеркнул инфекционист.