Профессор назвал «лабораторию» по созданию новых штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/a5cc87b8-ac31-11eb-b916-96000091f725_660.jpg Сан-Паулу, Бразилия Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Бразилии не могут взять под контроль ситуацию с коронавирусом, из-за чего страна превращается в огромную «лабораторию» по созданию новых мутаций вируса. Об этом заявил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес, передаёт РИА Новости.

У нас сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше, — подчеркнул учёный.

Он рассказал, что из-за обнаруженного в городе Манаус «амазонского штамма» в стране начинается «откат сценария»: в группу риска попадают молодые люди и беременные женщины. По его словам, этот вариант COVID-19 распространился по всей Бразилии, потому что власти не контролируют ситуацию.

Выявление новых штаммов носит спорадический характер. Когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий, — подчеркнул он.

Также фактором риска становится появление мутаций во время кампании по вакцинации населения. Когда вирус контактирует с вакцинированными людьми, появляется биологическое давление, которое приводит к дальнейшим мутациям COVID-19. Это может привести к появлению штамма, способного пробить «щит антител».

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии приняло решение, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» не может ввозиться и использоваться в стране. За подобный вердикт проголосовали все члены правления регулятора.

Совещание длилось более четырёх часов, на нём были представлены заключения экспертов и мнения специалистов относительно эффективности и безопасности российского препарата. В результате члены комиссии обратили внимание на присутствие в составе вакцины способного размножаться аденовируса и это стало одним из критических моментов обсуждения, повлиявших на финальное решение о запрете вакцины.