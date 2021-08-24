Эксперт объяснил почему талибы не в состоянии управлять Афганистаном

Профессор университета в Женеве Джавед Сангдель объяснил, почему движение «Талибан» (организация запрещена в РФ) не в состоянии управлять Афганистаном. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Талибы распустили гражданские службы и не организовали ничего, что выполняло бы их работу. Боевики спровоцировали бегство образованных в гуманитарной сфере сотрудников большинства социальных служб из Афганистана. Как говорит Сангдель, теперь в условиях кадрового голода нет никаких перспектив хотя бы затормозить развитие кризиса в стране. Также уехали все международные организации, талибы не в состоянии организовать институции власти и держать под контролем ситуацию, отметил профессор.

Мы сейчас находимся в кризисе, экономическом кризисе, политическом и социальном кризисе. Если это не будет решено сейчас, кризис будет углубляться, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» создаст совет из 12 человек для управления страной. В этот орган должны войти представители военного и духовного правления талибов, а также и Ахмад Шах Масуд — младший. Отмечается, что данная идея не имеет перспективы, так как Масуд-младший на севере Афганистана восстал против террористов и призвал соплеменников к борьбе против боевиков.