СМИ: власти Турции обсудят проект указа об отправке военных в Азербайджан

https://static.news.ru/photo/150f3d60-27e8-11eb-b826-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/turk_silahli_kuvvetleri

Турецкий парламент получил на рассмотрение проект указа президента республики Реджепа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан.

Представители вооружённых сил страны будут задействованы в мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра, передаёт портал Anadolu.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев. Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа». Премьер также заявил о необходимости диалога с военными, оппозицией и правительством.

За время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 94 мирных жителя. Ещё 414 человек получили ранения. Об этом заявили в Генпрокуратуре Азербайджана. В ходе эскалации было разрушено более 3,4 тысячи частных жилых домов и пришли в негодное состояние 120 многоквартирных зданий. Кроме того, были повреждены 512 гражданских объектов.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашинян взял на себя ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа».