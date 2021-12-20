Проект о нерасширении НАТО на восток озадачил Киев и не удивил Тбилиси

Россия обнародовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности и призвала в кратчайшие сроки начать их предметное обсуждение. Среди требований Москвы — отзыв решения
Украина начала сотрудничество с НАТО фактически сразу после получения независимости. В 1992 году Киев
Грузия также
Белый дом в ответ на нынешние предложения Москвы приступить к диалогу о НАТО устами своего пресс-секретаря Джен Псаки заявил, что «переговоры можно будет начать лишь после того, как США проконсультируются с европейскими партнёрами».
Из Киева исходит напряжение
Проекты соглашений с США, предложенные МИД России, имеют главным образом отношение к Украине. В этом убеждены киевские политологи, которые эти документы обсуждают эмоционально, но зачастую без детального анализа — мысли многих собеседников NEWS.ru сводятся к формуле об «очередном антиукраинском витке напряжённости» Москвы.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что «злобой исходят именно со второго ряда», в то время как власти страны молчат.
Всё это ожидаемо. Но никого мнения из Киева не интересуют. Не нужны никому и мнения первых лиц Украины. Вашингтон на эту тему будет консультироваться с Германией, Францией, может быть, Великобританией, но не с Украиной, — отметил политолог.
Погребинский убеждён, что «это хороший знак». На его взгляд, возможный содержательный диалог между США и Россией сам по себе укажет на незначительный политический вес украинских властей, даст понять Зеленскому, что с «Москвой так говорить, как он — в хамской манере, — нельзя». Более того, российско-американские переговоры могли бы придать более мягкий характер отношениям между Кремлём и Евросоюзом, что приблизит, в свою очередь, начало урегулирования на юго-востоке Украины.
Украинские власти молчат не потому, что полностью зависят от США, по данной теме обсуждать нечего, сказала в беседе с NEWS.ru киевский эксперт-конфликтолог Наталья Белицер.
Идеи, ставящие под сомнение намерение Украины вступить в НАТО, несостоятельны. Обсуждать это даже нельзя. Если политические и дипломатические меры не помогут и конфликт между Украиной и Россией перейдёт в вооружённую фазу, украинцы готовы сражаться с оружием в руках — около половины населения, согласно данным социологов Украины, готовы воевать, а украинцы, как признают даже в России, умеют драться. Так что никакой военной победы над Украиной не выйдет, — убеждена политолог.
В реальность российско-украинской войны верят далеко не все наблюдатели. Большинство надеется на диалог между странами, задействованными в сложных процессах выстраивания мировой и европейской безопасности. А среди них наиболее влиятельным игроком чаще всего называют Китай.
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что проекты соглашений российский МИД обнародовал после телефонных переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Китай в вопросе НАТО плечом к плечу с Россией. Лидеры двух стран во время этого разговора поддержали друг друга, и степень взаимной поддержки растёт! Действия России и Китая будут синхронны: наша страна — в отношении Украины, а китайцы — в отношении Тайваня. Речь в первом случае пойдёт об освобождении украинской территории от западной оккупации, а во втором — об установлении суверенитета Пекина над Тайванем. США окажутся в очень сложной ситуации, — полагает российский политолог.
Марков прогнозирует активизацию этих процессов после Олимпиады в Пекине (2–20 февраля будущего года), которая будет призвана продемонстрировать всему миру успехи китайского развития.
Грузинское хладнокровие в натовской теме
Тбилиси пока никак не отреагировал на инициативы российского МИД, несмотря на то что они имеют прямое отношение к Грузии. Тем более безмолвствует грузинское общество, которое, как складывается впечатление, вообще не придало значение «антинатовским» проектам Москвы. Скорее всего, простым грузинам не до внешней политики — им важнее внутренние социальные вопросы. Несмотря на устойчивый рост экономики, достигающий в последние годы 5%, уровень жизни в стране остается невысоким: средняя зарплата
Власти Грузии смирились с тем, что вступление страны в НАТО полностью зависит от России, отметил в беседе с NEWS.ru грузинский политолог Арчил Сихарулидзе.
Вопрос вступления в НАТО далеко не первостепенный для Грузии. Даже во времена Саакашвили он таким не был — тогда власти создавали крикливый фон, но ничего не двигалось. А после Бухарестского саммита НАТО стало очевидно, что НАТО для нас недостижимо. О НАТО мы можем только мечтать. Хотя сейчас и призывов гораздо меньше. Первостепенная проблема Грузии — социально-экономическое развитие. К тому же, в Грузии продолжается внутренний политический кризис, — напомнил политолог.
Пункт о нерасширении НАТО на восток стал ключевым в российских предложениях США. В них также говорится о необходимости предоставления гарантий нерасширения, учитывая безответный опыт советских уступок Западу. Однополярность 1990-х годов ушла в историю. На смену пришли новые центры силы, включая Китай. Рост экономики этой страны огромен — в январе — марте этого года, согласно официальным данным Пекина, он
Москва торопит Вашингтон с ответом на свои предложения, но искусство дипломатии часто заключается в умении вывести переговоры на длинную дистанцию, затянуть с вопросом, дождавшись новой ситуации в мире.