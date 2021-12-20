Проект о нерасширении НАТО на восток озадачил Киев и не удивил Тбилиси

Россия обнародовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности и призвала в кратчайшие сроки начать их предметное обсуждение. Среди требований Москвы — отзыв решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Пока официальная реакция на этот счёт Вашингтона, Киева и Тбилиси не последовала. NEWS.ru обратился к украинским и грузинским политологам с предложением оценить инициативу МИД РФ, рассказать об отношении к ней в этих странах.

Украина начала сотрудничество с НАТО фактически сразу после получения независимости. В 1992 году Киев присоединился к Совету североатлантического сотрудничества, затем заключил договоры с НАТО о программах взаимодействия: «Партнёрство ради мира», «Индивидуальный план партнёрства с НАТО», «Ускоренный диалог». До членства в организации, как полагали украинские политики, оставалось рукой подать, но в 2008 году саммит НАТО отказал Киеву в приёме в очередную, более статусную программу «План действий по членству в НАТО» (ПДПЧ). Против Киева тогда выступили Париж и Берлин. По сей день Украина получает только обещания о принятии в эту программу, осознавая, что после территориальных изменений 2014 года эта задача крайне осложнилась.

nato/flickr.com

Грузия также прошла многие программы по вступлению в НАТО, остановившись перед ПДПЧ на Бухарестском саммите 2008 года. Более других стран за членство Грузии ратовали США, но позиция Франции и Германии и здесь сыграла решающую роль: нельзя принимать в НАТО страну, на территории которой находятся вооружённые базы иностранного государства (в Абхазии и Южной Осетии).

Белый дом в ответ на нынешние предложения Москвы приступить к диалогу о НАТО устами своего пресс-секретаря Джен Псаки заявил, что «переговоры можно будет начать лишь после того, как США проконсультируются с европейскими партнёрами».

Из Киева исходит напряжение

Проекты соглашений с США, предложенные МИД России, имеют главным образом отношение к Украине. В этом убеждены киевские политологи, которые эти документы обсуждают эмоционально, но зачастую без детального анализа — мысли многих собеседников NEWS.ru сводятся к формуле об «очередном антиукраинском витке напряжённости» Москвы.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что «злобой исходят именно со второго ряда», в то время как власти страны молчат.

Всё это ожидаемо. Но никого мнения из Киева не интересуют. Не нужны никому и мнения первых лиц Украины. Вашингтон на эту тему будет консультироваться с Германией, Францией, может быть, Великобританией, но не с Украиной, — отметил политолог. Михаил Погребинский глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Погребинский убеждён, что «это хороший знак». На его взгляд, возможный содержательный диалог между США и Россией сам по себе укажет на незначительный политический вес украинских властей, даст понять Зеленскому, что с «Москвой так говорить, как он — в хамской манере, — нельзя». Более того, российско-американские переговоры могли бы придать более мягкий характер отношениям между Кремлём и Евросоюзом, что приблизит, в свою очередь, начало урегулирования на юго-востоке Украины.

Украинские власти молчат не потому, что полностью зависят от США, по данной теме обсуждать нечего, сказала в беседе с NEWS.ru киевский эксперт-конфликтолог Наталья Белицер.

Идеи, ставящие под сомнение намерение Украины вступить в НАТО, несостоятельны. Обсуждать это даже нельзя. Если политические и дипломатические меры не помогут и конфликт между Украиной и Россией перейдёт в вооружённую фазу, украинцы готовы сражаться с оружием в руках — около половины населения, согласно данным социологов Украины, готовы воевать, а украинцы, как признают даже в России, умеют драться. Так что никакой военной победы над Украиной не выйдет, — убеждена политолог.

В реальность российско-украинской войны верят далеко не все наблюдатели. Большинство надеется на диалог между странами, задействованными в сложных процессах выстраивания мировой и европейской безопасности. А среди них наиболее влиятельным игроком чаще всего называют Китай.

ministryofdefenceua/flickr.com

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что проекты соглашений российский МИД обнародовал после телефонных переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Китай в вопросе НАТО плечом к плечу с Россией. Лидеры двух стран во время этого разговора поддержали друг друга, и степень взаимной поддержки растёт! Действия России и Китая будут синхронны: наша страна — в отношении Украины, а китайцы — в отношении Тайваня. Речь в первом случае пойдёт об освобождении украинской территории от западной оккупации, а во втором — об установлении суверенитета Пекина над Тайванем. США окажутся в очень сложной ситуации, — полагает российский политолог.

Марков прогнозирует активизацию этих процессов после Олимпиады в Пекине (2–20 февраля будущего года), которая будет призвана продемонстрировать всему миру успехи китайского развития.

Грузинское хладнокровие в натовской теме

Тбилиси пока никак не отреагировал на инициативы российского МИД, несмотря на то что они имеют прямое отношение к Грузии. Тем более безмолвствует грузинское общество, которое, как складывается впечатление, вообще не придало значение «антинатовским» проектам Москвы. Скорее всего, простым грузинам не до внешней политики — им важнее внутренние социальные вопросы. Несмотря на устойчивый рост экономики, достигающий в последние годы 5%, уровень жизни в стране остается невысоким: средняя зарплата составляет около $320 в месяц.

Власти Грузии смирились с тем, что вступление страны в НАТО полностью зависит от России, отметил в беседе с NEWS.ru грузинский политолог Арчил Сихарулидзе.

Вопрос вступления в НАТО далеко не первостепенный для Грузии. Даже во времена Саакашвили он таким не был — тогда власти создавали крикливый фон, но ничего не двигалось. А после Бухарестского саммита НАТО стало очевидно, что НАТО для нас недостижимо. О НАТО мы можем только мечтать. Хотя сейчас и призывов гораздо меньше. Первостепенная проблема Грузии — социально-экономическое развитие. К тому же, в Грузии продолжается внутренний политический кризис, — напомнил политолог. Арчил Сихарулидзе грузинский политолог грузинский политолог

Пункт о нерасширении НАТО на восток стал ключевым в российских предложениях США. В них также говорится о необходимости предоставления гарантий нерасширения, учитывая безответный опыт советских уступок Западу. Однополярность 1990-х годов ушла в историю. На смену пришли новые центры силы, включая Китай. Рост экономики этой страны огромен — в январе — марте этого года, согласно официальным данным Пекина, он составил 18,3%.

nato/flickr.com

Москва торопит Вашингтон с ответом на свои предложения, но искусство дипломатии часто заключается в умении вывести переговоры на длинную дистанцию, затянуть с вопросом, дождавшись новой ситуации в мире.