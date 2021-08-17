Американский нефтяной гигант стал угрозой экологической катастрофы

Американскую нефтяную компанию ExxonMobil обвинили в пренебрежительном отношении к природе из-за нового проекта в Гайане. По мнению экспертов, он может стать причиной экологической катастрофы. Об этом сообщает The Guardian.

Амбициозная программа ExxonMobil рискует жизнями рабочих и здоровьем населения. Она может навредить экологии. Компания будет работать в Гайане лишь 20–25 лет. Когда они заработают свои миллиарды, упакуют вещи и уйдут, разбираться со всеми последствиями придется нам, — заявил изданию бывший руководитель регулирующего органа Гайаны по охране окружающей среды Винсент Адамс.

Компания при этом утверждает, что проект не нарушает никакие местные законы, а получение разрешения на природоохранную деятельность было строго соблюдено.

Ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал, как определить, качественный ли бензин на заправочных станциях. Он поделился, что нормальный бензин россияне найдут на автозаправках с ремонтом, работающими пистолетами и сервисной зоной. При этом он отметил, что мелкие заправки, работающие под франшизой, тоже продают хороший бензин.