Проект канатной дороги Россия — Китай остановили из-за отсутствия веревки Проект канатной дороги Россия — Китай остановили на год из-за отсутствия французской веревки

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Канатная дорога

Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур, соединяющей Россию и Китай, перенесено на год в связи с санкциями Евросоюза, рассказал в беседе с РБК глава Амурской области Василий Орлов. По его словам, проект предусматривал использование веревки из Франции, однако на сегодняшний день она не поставляется в Россию, поскольку является «предметом роскоши».

Французы по требованиям ЕС нам ее не поставляют, потому что канатные дороги отнесены к предметам роскоши, а предметы роскоши попадают под санкции, — поделился губернатор.

Несмотря на это инвесторы проекта с особым энтузиазмом занимаются поиском альтернатив французской технологии. Орлов отмечает, что совместными усилиями китайских и российских бизнесменов в проект было вложено более 5 млрд рублей, что отчасти и вызывает такое рвение к его реализации.

Разные компании рассматриваются, из Индии, Турции, разные есть варианты. Я абсолютно уверен, что проект будет реализован, но вправо он уйдет на год. Изменится ли стоимость, пока не готов сказать, — подчеркнул глава региона.

Согласно проекту китайских и российских инвесторов, канатная дорога должна соединить города Благовещенск и Хейхе, находящиеся на противоположных берегах реки Амур. Она может стать первой в мире трансграничной канатной дорогой. Общая ее длина должна составить 973 метра, время в пути займет не больше 10 минут. Канатная дорога будет состоять из двух линий с четырьмя кабинками, вместимость каждой — 60 пассажиров.

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