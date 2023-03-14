Продление зерновой сделки: причем здесь Эрдоган

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление МИД РФ о том, что после многочисленных обманов и откровенного саботажа выполнения условий зерновой сделки со стороны коллективного Запада Россия все-таки готова продлить ее действие на 60 дней, вызвало бурю едких комментариев из серии «а я и сам обманываться рад».

Между тем 18 марта предыдущее соглашение об открытии черноморских фарватеров, прежде всего для вывоза зерна из трех украинских портов, реально истекает. И хотя до нового урожая у той же Украины вряд ли будет достаточно зерновой товар для массовых поставок, все заинтересованные стороны требовали продления сделки, не ожидая жатвы озимых, а затем и яровых. Исключение составлял пессимистический взгляд российского руководства, которое неустанно перечисляло все дискриминационные нарушения договора в отношении нашей страны. И вот на два месяца мы готовы этот процесс продлить.

Если отбросить все дружно зазвучавшие обвинения в государственном мазохизме, то на ум приходят два фактора в пользу такого продления — один стратегический, другой — политический. Ну, прежде всего, уход российских сил с острова Змеиный крайне усложнил контроль за украинскими портами, за тем, что оттуда вывозится и, соответственно, ввозится туда в трюмах спешащих в Одессу сухогрузов. Ну не минировать же опять спорные акватории.

Куда более правдоподобно звучит ссылка на поддержание особых отношений с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, известным своей непредсказуемостью и резкостью поступков. Понятно, что зерновая сделка была исключительно выгодна Анкаре, которая прекрасно зарабатывает и на транзите зерна, и на обслуживании кораблей, и на помоле у себя поступающего урожая. Мука затем поставляется во многие страны.

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В ответ Турция не присоединялась к антироссийским санкциям и оставалась до последнего времени одним из маршрутов поставки в Россию товаров окольным путем, через «серые схемы». Однако в последние дни при оформлении такого товарного потока, направляющегося через Турцию в Россию, возникли некие «технические» трудности, удивительным образом совпавшие с визитами в Анкару американских эмиссаров, стремящихся блокировать любые пути российского импорта. В деловых российских кругах такие задержки восприняли настолько серьезно, что во весь голос заговорили о необходимости срочного перенаправления всего товарного потока другими маршрутами.

Впрочем, дело скорее даже не в показной итальянской забастовке турецких таможенников. Посчитано, что 60 дней, на которые в России готовы продлить действие зерновой сделки, истекают аккурат семнадцатого мая. Через три дня после завершения президентских выборов в Турции, когда их итоги станут для всех очевидными. И выходит, что если Эрдоган свой пост сохранит, то можно и дальше продолжать игры вокруг этого сомнительного для нас соглашения. А вот если пронатовская оппозиция возьмет все-таки вверх, тогда у Москвы руки будут развязаны.

Впрочем, многое еще будет зависеть и от положения на украинском поле брани. А поздней весной ситуация там может достигнуть своего апогея. При этом ссылки на то, что зерновая сделка как-то влияет на планы Киева в отношении Приднестровья, сдерживая его попытки захватить это образование, представляются сомнительными. Укрорейх концентрируется на подготовке решающего наступления и распылять силы не готов.