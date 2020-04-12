Продажу алкоголя запретили на всей территории Таиланда

Власти Таиланда временно приостановили продажу алкоголя во всех провинциях страны в связи с пандемией COVID-19.
Запрет введён в связи с отменой празднования традиционного тайского Нового года – Сонгкрана. На основании распоряжения властей, все магазины, торгующие спиртными напитками, должны быть закрыты.
Впрочем, чиновники предполагают, что данные меры не помешают гражданам устраивать вечеринки, в результате чего число заразившихся коронавирусом может возрасти,
Ограничения на продажу алкоголя будут действовать до 30 апреля. Отменять их планируется постепенно.
Ране NEWS.ru писал, что ограничение на международное сообщение было продлено в Таиланде до 18 апреля. Исключения сделаны только для самолётов, доставляющих граждан королевства из других стран, и военных самолётов.
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