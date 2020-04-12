Продажу алкоголя запретили на всей территории Таиланда

https://static.news.ru/photo/8fbecb5a-7cd2-11ea-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom /Global Look Press

Власти Таиланда временно приостановили продажу алкоголя во всех провинциях страны в связи с пандемией COVID-19.

Запрет введён в связи с отменой празднования традиционного тайского Нового года – Сонгкрана. На основании распоряжения властей, все магазины, торгующие спиртными напитками, должны быть закрыты.

Впрочем, чиновники предполагают, что данные меры не помешают гражданам устраивать вечеринки, в результате чего число заразившихся коронавирусом может возрасти, сообщает РИА Новости.

Ограничения на продажу алкоголя будут действовать до 30 апреля. Отменять их планируется постепенно.

Ране NEWS.ru писал, что ограничение на международное сообщение было продлено в Таиланде до 18 апреля. Исключения сделаны только для самолётов, доставляющих граждан королевства из других стран, и военных самолётов.