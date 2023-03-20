Продажи видеоигр во всем мире упали Newzoo: доходы от продаж видеоигр в 2022 году упали до 92,3 миллиарда долларов

Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Согласно отчету агентства Newzoo, продажи видеоигр в 2022 году снизились. Всемирные доходы от производства игр уменьшились до 92,3 миллиарда долларов, что на 2,2 процента меньше, чем в 2021 году.

По данным агентства, 56,2 процента выручки приходится на консольные игры, 41,3 процента — на игры для ПК, а оставшиеся 2,5 процента — на доходы от монетизации браузерных игр на ПК.

Отмечается, что наибольшие продажи были зафиксированы в США, где геймеры потратили 31,2 миллиарда долларов, что составляет 34 процента в глобальном масштабе. На втором месте расположился Азиатско-Тихоокеанский регион с расходами игроков в размере 30,2 миллиарда долларов или 33 процентов, а на третьем месте оказался европейский рынок с доходами в размере 24,3 миллиарда долларов или 26 процентов.

Отчет также упоминает, что среднее время, которое пользователи проводят за играми в Steam, Xbox и PlayStation, сократилось на 23 процента. Это связано с тем, что люди переходят к обычной жизни после пандемии. В то же время отмечается, что играми все еще увлекаются в основном мужчины, на женскую аудиторию приходится 40 процентов.

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