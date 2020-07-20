Продавец матрацев стал гением математики после удара по голове

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Удар по голове во время пьяной драки определил будущее продавца матрацев Джейсона Паджета. Всё случилось 13 лет назад, когда мужчина ещё был далёк от мира науки и весело проводил время с девушками на вечеринках.

Как пишет BBC, 13 сентября 2002 года на Джейсона возле караоке-бара напали двое мужчин. Они избили его и отобрали у него куртку. Один из них подбежал сзади и ударил по затылку.

Я увидел вспышку света, а потом упал на колени. Перед глазами всё поплыло. Я не мог понять, где я и что я там делаю, — вспоминает Паджет.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, которая позднее привела к обсессивно-компульсивному расстройству. Из-за страха перед микробами и внешним миром он заперся дома и стал выходить только за продуктами. Кроме того, мир для него стал выглядеть как видеоигра, которая состоит из пикселей.

Это натолкнуло его на мысль об изучении математики и физики. Однажды он наткнулся на сайт о фракталах — объектах, имеющих ту же форму, что и составляющие их части. Он нарисовал тысячи фракталов самых разных форм, которые только мог себе вообразить. По словам Паджета, это был единственный способ описать то, что он видит. Свои рисунки он всегда носил с собой, и как-то раз их заметил прохожий, который оказался физиком. Тот порекомендовал ему поступить на математические курсы.

Во время учёбы в колледже мужчина стал посещать психолога и встретил будущую жену. Он также познакомился с неврологом из Университета Майами Беритом Брогаардом.

Учёный предположил, что у Джейсона синестезия — состояние, при котором раздражение в одной сенсорной системе вызывает отклик в другой. Люди с синестезией составляют всего 4% населения Земли. Она может быть врождённой или приобретённой, например в результате травмы.

Мозг Паджета исследовали с помощью VHN-сканера. Выяснилось, что он использовал части мозга, недоступные для человеческого сознания, а его зрительная кора взаимодействовала с областью, отвечающей за математику.

После постановки диагноза Паджет написал книгу «Поражённый гениальностью» и совершил поездку по миру, рассказывая о себе и обучая математике. Сейчас он помогает другим людям с необычными биографиями опубликовать их истории и даже снять по ним фильмы.

Ранее исследователи из австралийского университета Монаш совместно со своими французскими коллегами выяснили, что человеческий мозг во время быстрой фазы сна способен блокировать поступление информации из внешнего мира, писал NEWS.ru.