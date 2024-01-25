Проданная в рабство женщина сумела сбежать через 24 года В Индии женщина сбежала с сыном после 24 лет рабства

Фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница индийского города Муршидабад сумела вырваться на свободу и сбежать вместе с сыном после 24 лет, проведенных в рабстве. Их продал муж потерпевшей, после того как полюбил другую женщину, сообщает портал News9Live.

По данным портала, это случилось в 2000 году. Мужчина обманул свою жену по имени Аклема, подсыпал ей наркотики, а затем отвез ее и их двухлетнего сына в Кашмир. Там нашелся покупатель — им стал владелец фруктового сада. Женщину заставляли бесплатно работать горничной без выходных, а когда в ее услугах перестали нуждаться, их с сыном по имени Джаганхир передали соседу.

Известно, что мать с сыном пытались бежать, однако попытки оканчивались неудачей. Вырваться на свободу им удалось лишь в середине января 2024 года. Для того чтобы вернуться в родной город, они пять дней добирались на поездах, сделав пять пересадок.

Выяснилось, что мужчина продал родственников в рабство из-за того, что влюбился с другую женщину. Его 26-летний сын подал заявление в полицию, в данный момент мужчина в бегах, его разыскивает полиция.

Ранее стало известно о случае похищения женщины в Ростовской области. Там супружеская пара пригласила на семейный праздник подругу, а после заперла ее в подвале и подвергла насилию. Это происходило на глазах у их семилетней дочери. В полицию обратился сожитель пострадавшей, который был обеспокоен тем, что женщина долго не выходит на связь.