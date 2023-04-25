«Процветающий город»: швейцарский журналист оценил Москву под санкциями Швейцарский журналист Кеппель: Москва — процветающий город и символ изменений в мире

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Журналист и владелец швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель посетил Москву и назвал ее процветающим городом. На официальном YouTube-канале издания он отметил, что реальность отличается от той картины, которую транслируют западные СМИ. По его словам, в российской столице нет никакого дефицита, а экономика находится в надежном состоянии.

Все западные товары доступны, нет никакого дефицита <...>. Экономика находится в таком надежном состоянии. Мы на Западе склонны путать нашу сторону света со всем земным шаром. Мир меняется, и, возможно, процветание Москвы также своего рода символ этих изменений в мире, — сказал Кеппель.

Он также сравнил Москву с Берлином и удивился тому, что в российском городе отличное качество сотовой связи, а фонари постоянно горят ночью.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц сообщила, что Евросоюз и Япония отказались от предложения США полностью запретить экспорт в Россию. Отмечается, что Вашингтон обеспокоен тем, что Москва продолжает «импортировать западные технологии», несмотря на наложенные на Россию санкции. Издание добавило, что на Западе возникают разногласия по поводу дальнейших мер в отношении России из-за происходящего на Украине.