Процесс импичмента президента начался в Перу

https://static.news.ru/photo/1d96baba-f48c-11ea-ba51-fa163e074e61_660.jpg Мартин Вискарра Фото: ANDINA/Xinhua/Global Look Press

Конгресс (парламент) Перу одобрил начало процесса импичмента президента Мартина Вискарры из-за «моральной неспособности» занимать этот пост. За такое решение проголосовали 65 депутатов при необходимых по закону 52 голосах.

Заседание парламента транслировалось на его YouTube-канале.

Парламентариям осталось выбрать дату решающего голосования по вопросу об отставке Вискарры, которому будет дана возможность выступить перед конгрессом. Для смещения президента Перу с должности данную инициативу должны поддержать не менее 87 из 130 депутатов.

Поводом для запуска процедуры импичмента президента стали обнародованные аудиозаписи его разговоров с чиновниками, свидетельствующие об участии Вискарры в незаконных контрактах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уроженец Украины подполковник Александр Виндман, который давал показания против президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по делу об импичменте, рассказал, что ушёл со службы. Причиной стала травля сослуживцев. Он уверен, что из-за выступления на суде лишился возможности получить звание полковника. Военный крайне негативно характеризует действия Трампа.