Проблемы с головой: как современная цивилизация калечит детскую психику

Количество несовершеннолетних, становящихся пациентами психологических консультаций и психиатрических клиник, достигло самого большого числа как минимум с середины десятилетия. Об этом говорят статистические данные, опубликованные Минздравом Великобритании ( NHS ) в пятницу. По сравнению с 2019 годом число детей и подростков, у которых диагностированы те или иные проблемы с психикой или поведением, подскочило на 77%. И это далеко не конкретно британская проблема — аналогичная тенденция наблюдается практически во всех странах мира, относящихся к благополучным и развитым. NEWS.ru выясняет, почему «блага цивилизации» в действительности оказывают разрушительное воздействие на психическое здоровье тех, кто ими пользуется.

С апреля по октябрь 2021 года (это последний период, обработанный на сегодня статслужбой NHS) число обращений за психиатрической помощью в Англии со стороны жителей моложе 18 лет составило почти 410 тысяч. Это значит, что «проблемы с головой» наблюдаются у каждого шестого британца школьного возраста. В 2017 году такие проблемы наблюдались только у каждого девятого школьника.

Ещё 40% детей в возрасте от 6 до 16 лет и 50% молодёжи в возрасте от 17 до 23 лет постоянно пребывают в пограничном состоянии, то есть в любой момент могут пополнить когорту пациентов психиатрических клиник. В этом контингенте преобладают представительницы женского пола.

По большей части подростков доставляли к специалистам их близкие родственники, обеспокоенные такими ненормальными чертами в поведении детей, как суицидальные наклонности либо нарушения в пищевом поведении (булимия или анорексия).

Эти данные, подчёркивается в пояснительной записке к отчёту, составленной экспертами Royal College of Psychiatrists , включают только официально зафиксированные случаи обращения за психиатрической помощью — то есть самые серьёзные инциденты, когда человека уже невозможно привести в норму «подручными средствами» и в домашних условиях. То есть в статистике NHS отражена только верхушка айсберга.

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При этом только за последний месяц в данном периоде наблюдений число обращений подростков и их родителей за психиатрической помощью в Англии выросло взрывными темпами: за октябрь 2021 года таких насчитали почти 350 тысяч. Это стало самым высоким числом обращений за всю историю ведения подобной статистики.

Британский Минздрав, который опубликовал эти данные в пятницу, прокомментировал «осеннее обострение» заявлением, что к 2023 году в стране будет сформировано 400 дополнительных бригад скорой психиатрической помощи, которые будут оперативно реагировать на вызовы, в первую очередь от школьных учителей, которые, как показывает практика, первыми обращают внимание на выходящее за пределы нормы поведение подростков.

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Это станет более чем двукратным увеличением персонала по сравнению с нынешним годом (когда работают 183 такие бригады). И тем не менее даже 400 бригад смогут покрыть едва лишь третью часть всех английских школ.

Британское правительство выделило в минувшем году $130 млн на нужды психиатрических служб.

Эти планы показывают, что специалисты не ожидают, что ситуация с психическим здоровьем нации в ближайшие два года изменится к лучшему, скорее, наоборот, прогноз неблагоприятный.

Согласно опросу тысячи учителей, проведённому Национальной учительской ассоциацией (NAHT), в классах с каждым годом нарастает эмоциональная напряжённость, рост которой особенно стал заметен после начала пандемии коронавируса.

Из 1130 опрошенных NAHT учителей признаки повышенной тревожности и сложности с концентрацией внимания у своих подопечных отметили более 1000; признаки снижения самооценки заметили 963 педагога; симптомы депрессии — 852; немотивированную агрессию — 761; стремление детей наносить себе травмы — 545; пищевые нарушения — 494; суицидальные наклонности — 365.

Почти половина опрошенных учителей (46%) сообщила, что перечисленные проблемы с психикой являются главным препятствием для освоения детьми школьной программы.

Навязанное локдаунами вынужденное времяпрепровождение перед телевизорами или компьютерами внесло свою лепту в резкое нарастание разного рода фобий и тревожных расстройств среди молодёжи, указывают специалисты.

В первую очередь в этом списке они отмечают экофобию . Она появилась только в XXI веке и является на сегодня единственным прецедентом, показывающим, как висящий в общественной атмосфере и массмедиа «информационный шум» негативно влияет на психическое здоровье человечества, особенно нового поколения.

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Детские психологи отмечают случаи проявления экофобии даже у восьмилетних детей.

Рост психических расстройств является объективной картиной во всём мире, не только в Великобритании, согласился с данными британских коллег московский психиатр высшей категории Владимир Каторгин.

В мировом профессиональном сообществе сложился консенсус относительно того, что девятый вал психических расстройств во всём мире напрямую связан с двумя внешними факторами. Это в первую очередь пандемия, когда люди остались один на один с телевизором. А новости, которые они получают оттуда, по большей части не способствуют хорошему настроению. Таким образом мы получаем взрывной рост тревожных расстройств, депрессий и прочих психических заболеваний. Владимир Каторгин главный врач клиники «Нейро-пси» главный врач клиники «Нейро-пси»

Врач указывает, что даже по его личным наблюдениям, психические болезни очень сильно помолодели: на приём валом валят пациенты с тревожно-депрессивными расстройствами даже 12-летнего возраста, чего ранее никогда не наблюдалось. И пока признаков выхода на плато, не говоря уже о снижении этой тенденции, не просматривается, сказал он в беседе с NEWS.ru .

Есть надёжный, но, к сожалению, не всегда осуществимый способ не стать самому и не дать своим детям стать жертвами «психической атаки», которую круглосуточно устраивает внешний мир. Многие люди интуитивно отказываются от просмотра новостных передач, от сидения в Интернете. Но лучшей профилактикой будет не доводить свои расстройства до такого состояния, когда может понадобиться стационарное лечение, и обращаться к психотерапевту или сводить к нему своего ребёнка, не дожидаясь, когда болезнь приобретёт клинический характер, — рекомендует он.