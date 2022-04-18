«Проблема комплексная»: названы сложности в газовой отрасли Германии

Германия не может получать сжиженный природный газ (СПГ), для этого нет инфраструктуры, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин «Народным Новостям». При этом, к примеру, Катар наращивать производство СПГ для поставок пока не намерен, отметил специалист.

ФРГ планирует начать строительство двух терминалов по приёму СПГ и обещает их построить в течение двух лет. Но проблема комплексная: в Германии нет инфраструктуры для получения сжиженного газа. Сжиженный газ поставляет Катар, но страна планирует увеличить производство СПГ не раньше 2026 года. США готовы предложить помощь, но в объёме 10–15 млрд на всю Европу. Поэтому каждый работает сам на себя, — сказал Пикин.

Он добавил, что немецкие политики осознают: страна сильно зависит от России энергетически и не избавится от этого в ближайшее время.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не намерена добывать сланцевый газ и быстро отказываться от поставок российского газа. Иначе это повлечёт ущерб для экологической обстановки в стране. По его словам, на разработку месторождений сланцевого газа и получение соответствующих разрешений потребуются годы.

А представители крупнейшего химического концерна Европы BASF рассказали, что в Германии готовятся к возможным последствиям введения санкций ЕС против поставок российского газа. В концерне российское топливо назвали «незаменимым».