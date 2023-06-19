«Про Тайвань можно забыть»: востоковед о встрече Блинкена с Си Цзиньпином Востоковед Косырев назвал Тайвань искусственной темой в отношениях США и Китая

Фото: Zhai Jianlan/XinHua/Global Look Press

Тайваньская повестка стала искусственно созданной темой в отношениях Китая и США, поэтому после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном о ней можно забыть, считает востоковед Дмитрий Косырев. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он отметил, что судьба полуострова на самом деле не волнует ни одну из сторон конфликта и является штатной темой в разговорах Пекина и Вашингтона.

Для Китая была бы совершенно идиотской идея о том, что будут Тайвань завоевывать. Это способ довести друг друга до какой-то крайности, а потом посмотреть, что можно сделать. Про Тайвань можно забыть, собственно, раньше можно было не волноваться, — пояснил политолог.

По его словам, на встрече с Блинкеном китайская сторона показала США, что будет, если Вашингтон решит вводить против Пекина санкции. Кроме того, Си Цзиньпин дал понять, что тот стиль отношений, который пытается выстраивать Вашингтон, не может быть между двумя крупными державами. Кроме того, Косырев отметил, что китайцы то согласовывали, то отменяли визит госсекретаря США, а также выдвинули восемь никому не известных документов, тем самым «откровенно издевались над американцами». Политолог подчеркнул, что сами представители США захотели устроить эту встречу на фоне волнений в деловых кругах из-за бесконтрольного противостояния с КНР.

Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. Он отметил, что Вашингтон не намерен вступать в конфликт с Китаем, менять систему КНР и «не стремится к новой холодной войне».