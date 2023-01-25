Про Лукашенко и танки из Марокко Как белорусские танки оказались на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72

Александр Григорьевич умеет интриговать. Вот и сейчас, в преддверии, как считают натовские эксперты, решающих двух-трех недель противостояния на Украине белорусский президент открыл, что украинская сторона предлагает ему заключить пакт о взаимном ненападении. Дабы исключить прямое военное столкновение. При этом, как признает сам Лукашенко, Украину продолжают накачивать оружием. Самое примечательное, что до последнего момента главному союзнику Минска России вроде бы ничего не было известно о таких киевских маневрах. Притом что только что столицу сябров посетил Сергей Лавров, который был в праве получить исчерпывающую информацию обо всех внешнеполитических демаршах, касающихся Белоруссии.

Конечно, цену таким пактам и мы, и белорусы прекрасно знаем еще с сороковых годов. Равно как и надежность любых соглашений со всеми украинскими режимами, начиная со времени Беловежской Пущи. Но сейчас потенциальная угроза удара с территории Белоруссии сковывает примерно 17 тысяч украинского воинства, спешно роющего в Полесье противотанковые рвы и засевающего поля минами. Потому понятно, с каким прицелом Киев подкатывает к Минску со своей инициативой: раскачать союз России и Белоруссии и, видимо, напомнить о временах тесного сотрудничества в военной сфере, когда белорусы поставляли для нужд нацбатов не только дизельное топливо, но и военные МАЗы. Впрочем, страны даже сотрудничали в создании некоторых систем вооружений.

Конечно, у Лукашенко всегда несколько утюгов на огне, его тяга к пресловутой многовекторности неистребима. Поэтому стоило только лидерам России и Белоруссии заявить о прогрессе в решении ряда вопросов в плане форсированного строительства Союзного государства, как Александр Григорьевич поспешил выразить сомнение в целесообразности создания «каких-то там наднациональных органов», явно, мол, ущемляющих неделимый национальный суверенитет.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

А тут еще неожиданно вскрылось, что в начале века Белоруссия подписала солидный контракт на поставки в Марокко разработанных еще в СССР танков Т-72. Заговорили о таком договоре в связи с обвинениями Рабата в поставках танков Украине. Известно, что американцы собирали чуть не со всего мира технику еще советского образца для компенсации потерь ВСУ. Однако в интерпретации марокканцев их просто подставили, поскольку некогда белорусские танки были направлены в Чехию для модернизации. Но коварные партнеры, дескать, волюнтаристски, нарушив условия контракта, отправили отремонтированную бронетехнику на Украину. Так что, может, и зря упрекали Дмитрия Медведева в том, что он не в курсе, что Рабат также помогает украинцам, и относит североафриканскую страну к числу нейтральных.

Нам же интересно, что белоусы продавали важнейшие вооружения, полученные, видимо, от России, за границу. В то время как официально обе страны уже прилагали немалые усилия для построения совместной обороны. Думается, что история с изначально белорусскими танками, поставленными Украине через Марокко и Чехию, еще будет обрастать деталями. Но Минск не сохранил в своих руках никаких рычагов, чтобы и в дальнейшем влиять на судьбу поставленной арабам техники.

Сейчас в рамках боевого слаживания белорусская армия снимает с консервации вооружения, необходимые для продолжения совместных военных учений с российской союзной армией. Хочется верить, что в двухсторонних отношениях не останется ничего недосказанного.