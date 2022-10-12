Призывавший убивать русских посол Украины в Казахстане покинет страну Представитель РФ в Казахстане: призывавший убивать русских посол Украины в Астане покинет страну

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Петр Врублевский

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский имеет нежелательный статус и в ближайшее время должен уехать из страны, сообщил глава российской дипмиссии Алексей Бородавкин. По его словам, Врублевский фактически стал нерукопожатным человеком. Ранее Врублевский заявил о желании Киева «убивать как можно больше русских».

Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране и какие-либо встречи в МИДе и других ведомствах его не планируется. Фактически он стал нерукопожатным человеком, которого ни в МИДе, ни в других казахстанских ведомствах, министерствах, администрации президента принимать не собираются и не будут <...> Он уедет в ближайшее время, — сказал Бородавкин.

Бородавкин добавил, что Киев назначил временного поверенного в Казахстане и уже рассматривает кандидатуру нового посла.

В конце августа Врублевский спровоцировал международный скандал, заявив, что киевский режим старается убить как можно больше русских. В СК России сообщили, что оценят высказывания дипломата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Врублевского «послом террористического режима».

МИД Казахстана в связи с такими призывами выразил послу протест. Во внешнеполитическом ведомстве республики сочли высказывание Врублевского несовместимым с деятельностью посла иностранного государства и подчеркнули, что подобные действия не должны наносить урон дружественным отношениям между странами.

Позже официальный представитель казахского МИД Айбек Смадияров заявил, что Врублевский принес извинения за свои высказывания. Он уточнил, что дипломат, говоря о россиянах, пребывал в нестабильном эмоциональном состоянии.