Призыв Зеленского о встрече с Путиным в Совфеде назвали «кривлянием»

https://static.news.ru/photo/f4f4e158-a265-11eb-9c0d-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе выглядит актёрским кривлянием. Такую оценку инициативе дал член Совфеда Сергей Цеков.

Само выступление Зеленского — высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то актёрское кривляние. Он подчёркивает своё бесстрашие и полную погружённость в конфликт в Донбассе — и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие, — отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

Цеков считает, что популистски предлагая Путину встретиться, украинский лидер пытается переложить на президента РФ ответственность за свою неспособность или нежелание остановить войну в Донбассе. Народ Украины с таким главой государства можно только пожалеть, подчеркнул сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский «так ничего и не понял», заявил телеведущий Владимир Соловьёв. По его словам, предложение украинского лидера о встрече в Донбассе должно было быть направлено не президенту РФ Владимиру Путину, а главам самопровозглашённых ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.