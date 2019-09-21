https://static.news.ru/photo/c9fca2c0-dd44-11e9-94f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всемирная метеорологическая организация считает, что признаки изменения климата усилились за последние пять лет. Это время стало самым тёплым в истории наблюдений, говорится в докладе организации.



Так, концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордного уровня — 20%, а общая средняя температура в мире увеличилась на 1,1 °C по сравнению с доиндустриальным периодом. Кроме того, с 2014 по 2019 год уровень моря продолжал расти на пять миллиметров в год, тогда как за период 2007–2016 годов рост был по четыре миллиметра в год.

Мы беспокоимся, что внезапное сокращение уровня льда в Антарктике и Гренландии приведёт к дальнейшему увеличению Мирового океана. Как мы видели в этом году на Багамах и в Мозамбике, рост уровня моря и интенсивные тропические штормы приводят к гуманитарным и экономическим катастрофам, — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

По мнению гендиректора ВМО, сегодня мир столкнулся не только с проблемой изменения климата, но и с необходимостью адаптации к новой ситуации, что, в частности, требует финансирования разработок механизмов раннего предупреждения и более качественных прогнозов погоды.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Причём сделано это может быть в обход парламента, чтобы не позволить оспорить позицию Кремля депутатам, которые поддерживают противников данного документа.

Парижское соглашение по климату, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию изменений погодных условий на Земле. Его одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми государствами средств в специальный климатический фонд для помощи более бедным участникам процесса в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Белого дома из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику лидеров государств.

Как сообщал News.ru, глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало в России процесса по ратификации Парижского договора по климату является большим успехом.