Прививку от коронавируса сделал каждый 50-й житель Земли

https://static.news.ru/photo/244731da-6cf7-11eb-9d2e-96000091f725_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество сделавших прививку от коронавирусной инфекции во всём мире превысило 159,3 млн человек. Доля вакцинировавшихся составляет уже свыше 2% населения Земли, пишет ТАСС.

По оценке источника, в течение последней недели в мире делается порядка 6 млн прививок в сутки. А 3 февраля количество людей, получивших вакцину, превысило число заразившихся. На данный момент в мире зафиксировано почти 108 млн случаев заболевания коронавирусной инфекции.

Первое место по числу прививок занимает США — там вакцину получили более 48 млн человек, даже при том, что власти страны не скрывают проблемы нехватки препаратов. На втором месте — Китай, откуда, как считается, и начала распространяться инфекция: в КНР привилось более 40 млн граждан. Замыкает тройку Великобритания, сильно пострадавшая от коронавируса и от его мутации — с учётом заморских территорий и островов прививки получили порядка 14,1 млн подданных королевы. На эти три государства приходится около 65% всех привившихся в мире.

Ранее NEWS.ru писал, что сербский кинорежиссёр и музыкант Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По его словам, пока сделан только первый укол, второй намечен на 17 февраля. Выбор в пользу вакцины из России он объяснил тем, что большинство сербов доверяют именно российскому препарату.