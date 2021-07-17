Привитый глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

Коронавирусная инфекция была выявлена у министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, который недавно прошёл вакцинацию. Об этом он сообщил в Twitter.

Этим утром мой тест на COVID показал положительный результат. Я ожидаю результата ПЦР-теста, но благодаря тому, что я получил две дозы прививки, симптомы слабые, — рассказал политик.

Он призвал сограждан пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

This morning I tested positive for Covid. Iâm waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you havenât already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT — Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021

Примечательно, что, по данным на 5 июля, 90% жителей Великобритании привились или собираются сделать прививку от коронавирусной инфекции. Это является самым высоким показателем в мире. Посол страны в России Дебора Броннерт заявила, что британцы обладают относительно высоким уровнем научного знания, также в стране есть надёжные и уважаемые независимые регуляторы в сфере здравоохранения. Лекарства проверяются на предмет безопасности, поэтому страна имеет очень высокий показатель вакцинации населения.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заразился COVID-19, хотя до этого был привит российским препаратом «Спутник V». Он заявил, что легко перенёс болезнь благодаря вакцине.