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Привитый глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

17:47, 17 июля 2021
Саджид Джавид Саджид Джавид Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Коронавирусная инфекция была выявлена у министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, который недавно прошёл вакцинацию. Об этом он сообщил в Twitter.

Этим утром мой тест на COVID показал положительный результат. Я ожидаю результата ПЦР-теста, но благодаря тому, что я получил две дозы прививки, симптомы слабые, — рассказал политик.

Он призвал сограждан пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Примечательно, что, по данным на 5 июля, 90% жителей Великобритании привились или собираются сделать прививку от коронавирусной инфекции. Это является самым высоким показателем в мире. Посол страны в России Дебора Броннерт заявила, что британцы обладают относительно высоким уровнем научного знания, также в стране есть надёжные и уважаемые независимые регуляторы в сфере здравоохранения. Лекарства проверяются на предмет безопасности, поэтому страна имеет очень высокий показатель вакцинации населения.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заразился COVID-19, хотя до этого был привит российским препаратом «Спутник V». Он заявил, что легко перенёс болезнь благодаря вакцине.

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