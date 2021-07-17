Привитый глава Минздрава Великобритании заразился коронавирусом

Примечательно, что, по данным на 5 июля, 90% жителей Великобритании привились или собираются сделать прививку от коронавирусной инфекции. Это является самым высоким показателем в мире. Посол страны в России Дебора Броннерт заявила, что британцы обладают относительно высоким уровнем научного знания, также в стране есть надёжные и уважаемые независимые регуляторы в сфере здравоохранения. Лекарства проверяются на предмет безопасности, поэтому страна имеет очень высокий показатель вакцинации населения.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заразился COVID-19, хотя до этого был привит российским препаратом «Спутник V». Он заявил, что легко перенёс болезнь благодаря вакцине.