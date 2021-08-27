Привитых «Спутником V» белорусов не пустили на Украину

Госпогранслужба Украины отказалась пускать в страну трёх белорусов, которые были привиты от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщило ведомство.

Граждане Белоруссии предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19 «Спутником V» в пункте пропуска «Сеньковка». Однако пограничники отказали гражданам во въезде на Украину, так как российская вакцина не входит «в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения», говорится в сообщении, которое размещено на официальном сайте службы.

После отказа гражданин Белоруссии предложил пограничникам $50 в качестве взятки, чтобы его и членов его семьи пропустили на Украину. Сотрудники погранслужбы изъяли у гражданина деньги и сообщили о предложенной взятке полицейским, белорусов через границу не пропустили.

Отмечается, что при въезде на Украину иностранцам и лицам без гражданства нужно иметь отрицательный результат ПЦР- или экспресс-тестирования на COVID-19 или документ, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируcа вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешённых.

Ранее на Украине задержали за незаконное пересечение границы двоих россиян. Проникновение на территорию соседнего государства они объяснили желанием отдохнуть в Одессе. По их словам, на это они решились из-за невозможности въехать на Украину легальным путём из-за коронавирусных ограничений.