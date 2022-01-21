Привитые «Спутником V» с марта смогут посетить Кипр без ПЦР-теста

Правительство Кипра приняло ряд решений, касающихся условий въезда иностранных граждан с 1 марта 2022 года. Так, вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники освобождаются от обязанностей предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России.

Привитым туристам для въезда необходим цифровой сертификат ЕС или сертификат вакцинации одной из третьих стран, включая российский сертификат с QR-кодом с сайта госуслуг. Непривитым россиянам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета, или экспресс-теста на антиген (не ранее чем за 24 часа до вылета).

Кипр признаёт вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также вакцины «Спутник V», Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и «Спутник Лайт» (при введении в качестве бустера), — отмечается в сообщении.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что для въезда российских туристов в Египет по-прежнему необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о вакцинации «Спутником V». Выборочному тестированию в аэропорту могут подвергнуть лишь пассажиров с сомнительными справками.

Кроме того, прошедшим полный курс вакцинации (из российских вакцин в Египте признаётся только «Спутник V») требуется прививочный сертификат на английском языке. С момента завершения иммунизации до въезда в Египет должно пройти не менее 14 дней.