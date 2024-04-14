Привет из СССР от Украины? Что за странный дрон нашли у берегов Румынии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У берегов Румынии обнаружили странный морской дрон, собранный из советских и американских деталей, сообщают СМИ. Что об этом известно, кому может принадлежать этот беспилотник, из чего он собран?

Что за дрон нашли у берегов Румынии

Необычный ударный морской дрон был обнаружен перевернутым в водах Румынии, сообщает издание Naval New. Как уточняется, этот тип беспилотного надводного судна фактически основан на спасательной лодке американского производства, модифицированной под беспилотник.

«Дрон оснащен большой боеголовкой, указывающей на то, что он был разработан для поражения кораблей или других военно-морских целей», — отмечают эксперты.

По информации источника, румынские вооруженные силы уничтожили дрон в результате контролируемого взрыва 5 апреля. Изначально события не были преданы огласке, но позже, когда местные СМИ поделились ими, были раскрыты некоторые подробности.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Анализ судна дает ответы на вопросы о том, что это такое, но поднимает и новые вопросы», — пишет Naval New.

Из чего собран морской дрон, найденный у берегов Румынии

Как уточняет СМИ, дрон создан на основе американской лодки AM-800 с алюминиевым корпусом, которые производит компания Silver Ships в Алабаме для пожарно-спасательных работ.

«Лодка предназначена для спасения при пожаре или в качестве маневрирующей мишени, и оригинальная красная отделка все еще видна на нижней части корпуса и надувном воротнике», — подчеркивается в материале издания.

Длина AM-800 составляет около 9,5 метра (31 фут), включая подвесные моторы. Несмотря на небольшие размеры, это делает лодку вдвое длиннее, чем американские вездеходы Magura и Sea Baby, которые использует Украина, добавляет Naval New.

При этом на дроне установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 «Термит» с 500 кг взрывчатки.

Фото: МО РФ Ракета (ПКР) П-20 «Термит»

«Это оружие советской эпохи и, хотя оно все еще находится на вооружении в России, обычно считается устаревшим. Хотя у него заметна мощная боеголовка, это главное достоинство. И Россия, и Украина, вероятно, имеют легкий доступ к этому типу боеголовок», — подчеркивается в статье издания.

Naval New при этом отмечает, что данный тип боеголовок использовали на некоторых своих автомобилях хуситы. Однако авторы материала не связывают обнаруженный дрон с этой группировкой, так как у хуситов был доступ к подобным боеголовкам из старых запасов ВМС Йемена.

Кому принадлежит обнаруженный в водах Румынии морской дрон

Румыния не уточняет, кому принадлежал беспилотник. При этом большинство экспертов склоняются к тому, что он украинский. Официально Украина не признала, что морской дрон принадлежит ей.

«Производитель Silver Ships, как сообщается, ранее поставлял Украине неуказанные суда в рамках помощи США. Таким образом, кажется очевидным, что это украинское судно. Возможно, оно перевернулось дальше на север и дрейфовало туда, где было найдено», — пишет источник.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прибегли к новой тактике операций в Черном море и теперь запускают морские беспилотники «стаями». Он отметил, что главной целью ВСУ в акватории Черного моря сейчас является применение безэкипажных катеров.

«Чем больше катер, тем больше он может переносить взрывчатки. Есть варианты разного размера, в том числе подводные. Это вызовы, на которые надо отвечать», — сказал он.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В свою очередь генерал-лейтенант Александр Михайлов подчеркнул, что ВСУ поставили перед собой задачу по уничтожению Черноморского флота и разрушению Крымского моста, атаки на который, по его мнению, не прекратятся.

«Черноморский флот для США, конечно, кость в горле. Их не устраивает, что российские корабли контролируют ситуацию в морях и океанах, не только в Черном море, но и по всему миру», — отметил военный.

Читайте также:

Крупнейший удар в истории: как Иран атаковал Израиль, это победа или позор?

Пьяный Галкин высказался на фоне атаки Ирана: что заявил, где он сейчас

Иран захватил судно с россиянином на борту: что будет с гражданином РФ