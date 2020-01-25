Сообщения об уходе помощника президента РФ Владислава Суркова, курировавшего украинское направление, поставили закономерный вопрос: изменятся ли отношения Москвы и Киева? По некоторым данным, теперь Украиной будет заниматься Дмитрий Козак, которого Владимир Путин ранее назначил заместителем руководителя президентской администрации. Он уже проявил себя во внешней политике, — например, на молдавском направлении. Кадровые перестановки в Москве открывают определённое окно возможностей в российско-украинских отношениях, отмечают эксперты.

О возможном уходе Суркова пресса сообщала ещё в позапрошлом году, связывая его желание покинуть пост с отсутствием прогресса по Донбассу. Как отмечает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, помощник президента хотел наделить регион «настоящим, полноценным особым статусом». Донбасс, по мнению Суркова, «должен сосуществовать с Украиной, приблизительно, как Гонконг с Китаем», отмечает политолог.

Возможная смена Суркова на Козака в этом плане была в основном позитивно воспринята на Украине. Наблюдатели отмечают продуктивность его работы на молдавском направлении. В частности, летом 2019 года Козак провёл переговоры с рядом местных политиков, создав коалицию из прозападных и пророссийских партий и стал одной из ключевых фигур в разрешении политического кризиса в республике.

По всей видимости, опыт решения сложных кейсов привёл к тому, что Путин дал ему карт-бланш на работу по украинскому направлению, — говорится в аналитическом материале Украинского института политики.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, в свою очередь, считает, что отставка Суркова иллюстрирует изменение восприятия российской властью соседней страны. По его мнению, Россия «де-факто признала, что Украина — это не временно отделившаяся окраина русского мира, не географическое недоразумение, не руина и не страна 404, а государство, с которым придётся выстраивать очень непростые взаимоотношения».

Как отметил в беседе с NEWS.ru директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, сама по себе перезагрузка переговорного процесса, смена Суркова на любого человека, будь то Козак или кто-то другой, расширяет число вариантов мирного урегулирования.

Это делает позиции сторон более гибкими в перспективе, поскольку из-за стола переговоров уходят люди, непосредственно причастные к разворачиванию конфликта и несущие за это ответственность. С этой точки зрения перезагрузка переговорного процесса может восприниматься позитивно, поскольку до этого политический диалог фактически находился в тупике. Но случится ли прорыв в плане урегулирования в Донбассе? Пока сказать сложно. Сомневаюсь, что позиции сторон принципиально поменяются. Возможности для этого существуют. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Козак считается сторонником крайне жёсткой модели переговоров, подчёркивает эксперт. По мнению Бортника, наиболее вероятным на украинском направлении представляется не только продвижение по второстепенным гуманитарным вопросам, вроде открытия новых пунктов пропуска на границе с самопровозглашёнными республиками Донбасса (ДНР и ЛНР), но и возможная корректировка Минских соглашений. Проблемным традиционно является вопрос первичности выполнения зафиксированных в них договорённостей: сначала выборы в ДНР и ЛНР, а потом передача Киеву контроля над границей, как зафиксировано сейчас, или наоборот, на чём настаивает Зеленский.

В украинских Telegram-каналах активно обсуждается возможность того, что Москва теперь примет киевский вариант выполнения Минских соглашений. Наблюдатели иронизируют насчёт того, что новость об уходе Суркова совпала с днём рождения Владимира Зеленского, и теперь Киев будет действовать активнее в продвижении своих интересов. Однако подобный оптимизм может оказаться преждевременным. Очевидно, ситуацию в краткосрочной перспективе прояснит встреча «нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Украина, Франция), назначенная на весну. Пока что, несмотря на прогнозы аналитиков, в Кремле сдержанно высказываются о возможности коренного переформатирования российско-украинских отношений.