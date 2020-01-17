https://static.news.ru/photo/64f86fac-3911-11ea-8de5-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о готовности Ирана передать Киеву чёрные ящики сбитого Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

Он уточнил, что сначала доступ к самописцам на месте получит команда, которая занимается расследованием причин случившегося. В неё, помимо представителей Ирана и Украины, входят эксперты из Канады.

После этого отдельно чёрные ящики иранская сторона готова передать Украине, — заявил Пристайко с трибуны Верховной рады.

Глава внешнеполитического ведомства Незалежной подчеркнул, что такой порядок соответствует международным нормам.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в разговоре с Пристайко заявил о готовности властей передать тела украинцев, погибших при крушении самолёта Boeing в Тегеране, писал NEWS.ru.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.