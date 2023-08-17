Пришло ли время начинать большой торг по Украине? Число западных инициатив по мирному договору между Москвой и Киевом растет

Фото: МО Украины

Западные деятели разного ранга — и действующие, и в глубоком политическом запасе — начинают, что называется, публично прощупывать почву для заключения компромисса по Украине. Прошли времена, когда в Берлине и Париже ждали от Киева победных реляций для того, чтобы продиктовать Москве условия капитуляции. Теперь все спонсоры Киева ищут варианты спасения лица, дабы хоть как-то оправдать вложенные в Украину сотни миллиардов долларов.

Украинской земли не жалко

Понятно, что коллективному Западу, превратившему украинцев в свою прокси-армию, не жалко ни тамошних солдат, ни земель. Тем более что за время незалежности немалую часть черноземов вывезли в Нидерланды и Германию. Поэтому помощник генсека НАТО Йенсен смело предлагает отдать России часть территорий в обмен на автоматическое вступление Украины в НАТО. Тут уловка простая: русские ведь ставили своей задаче добиться гарантированного нейтрального статуса Украины. А им предлагают самим одобрить такое вступление под предлогом того, что только в рамках Североатлантического блока можно цивилизованно усмирить Киев.

Конечно, на Украине возмутились: Йенсен включил заднюю скорость. Но, как говорится, слово произнесено. Теперь на этот вариант все равно будут ссылаться. А с невысокого по рангу деятеля все взятки гладки. Собственно, ему явно просто поручили озвучить тезис, который ныне запущен в информпространство. А главное — и Украине в очередной раз ненавязчиво дают понять, что ее судьбу будут решать без нее.

Саркози и опыт посредничества

Другое дело — Николя Саркози, бывший президент Франции, вернувший страну в военную организацию НАТО. Да, в Париже его репутация подмочена, но международное имя сохранилось. Все же помнят, что именно Саркози успел вмешаться в конфликт вокруг Южной Осетии и способствовал остановке активных боевых действий. И Запад тогда не решился вводить против нас дополнительные санкции.

Теперь Саркози опять стремится напомнить о себе, в чем-то даже оправдывая существование русского Крыма и предлагая провести на всех новых российских территориях референдумы «под строгим международным контролем».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Николя Саркози

Притом, что эти области уже по Конституции — часть Российской Федерации, а грядущие в сентябре местные выборы в чем-то сыграют роль нового референдума. Правда, идея таких референдумов под международным контролем не нова. И даже озвучивалась Маргаритой Симоньян, что вызвало немалое удивление в среде наших аналитиков.



Надо сказать, что заявленная Саркози позиция может стать еще и фактором внутренней французской политики. Это удар в спину действующему президенту, утратившему на фоне украинских событий остатки суверенности в принятии решений. Вот Саркози и укоряет его тем, что страна ведется «на американском буксире», а может играть самостоятельную роль.

В чем торг уместен

Как бы ни подчеркивалось, что все решится на поле боя и грядет кульминация украинского наступления, после провала которого многое будет выглядеть в ином свете, но договариваться все равно придется за столом переговоров. На условном же столе — уже несколько вариантов всеобщего замирения. Причем число конкретных предложений будет только расти. В некотором смысле время работает на Россию.

Рост числа инициатив свидетельствует только о том, что Россию станут все активнее призывать к торгу. Причем его рамки будут определяться и военным положением, и нашими экономическими успехами, и рядом других факторов, включая грядущую зиму, которая, наконец, может оказаться холодной.