Природа надругалась над Киевом: что стало с самым большим флагом Украины Администрация Киева сообщила, что ветер разорвал самый большой флаг Украины

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

В Киеве самый большой флаг Украины был уничтожен из-за природной стихии. Что с ним случилось?

Что произошло с самым большим флагом Украины

Администрация Киева сообщила, что в результате мощной бури в столице страны порвался самый большой украинский флаг.

«Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое. Несмотря на то что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище», — отмечается в сообщении властей украинской столицы в Telegram-канале.

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео с места инцидента. На кадрах запечатлено, как разорванное пополам сине-желтое полотнище развевается на ветру.

Почему порвался флаг

В ночь на понедельник на Украину обрушился средиземноморский циклон с сильными порывами ветра. По данным Минэнерго страны, обесточено более двух тысяч населенных пунктов в 16 областях страны.

Согласно прогнозам синоптиков, в Киеве и области будут сильные порывы ветра, снегопад, сугробы и гололедица на дорогах.

Происходили ли на Украине подобные инциденты

В августе 2020 года в Киеве порвался самый большой флаг Украины, который был поднят в районе монумента «Родина-мать» по инициативе мэра столицы Виталия Кличко.

В тот раз оказалось, что на вершину флагштока криво установили герб Украины. Недочет был исправлен, но через четыре дня полотнище, которое, как предполагалось, будет заметно из любой точки Киева, порвалось, из-за чего поднятый с помпой флаг пришлось спустить.

Сотрудники коммунальных служб утверждали, что причина этого неясна. Они предполагали, что это связано либо с качеством материала, либо с ветром.

В декабре 2022 года главный государственный символ Украины разорвало пополам в Харькове, сообщал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

На соответствующем видео запечатлено, что флаг Украины, который находится на высоком флагштоке в Харькове, разорвало на две половины — синюю и желтую. Причиной стал сильный ветер, сообщали местные власти.

В этом же городе аналогичный инцидент произошел в январе 2022 года. Тогда украинский флаг тоже разорвало надвое мощным порывом ветра.

Сколько стоит самый большой флаг Украины

Как сообщили в горадминистрации Киева, высота флагштока составляет почти 90 метров, масса — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

В 2020 году на церемонию подъема самого большого флага Украины в Киеве собралось большое количество людей. Ведущим мероприятия был Кличко, а гимн Украины исполнила певица Джамала — победительница Евровидения-2016.

В 2017 году Кличко заявил, что в центре города необходимо установить главный и самый большой флаг Украины, сообщала пресс-служба городской администрации.

«Приезжаешь в США — на каждом здании, аэропорте, учреждении развевается большой государственный флаг», — говорил киевский градоначальник.

На тот момент, согласно данным системы публичных закупок Prozorro, на установку флага Киев планировал потратить 47,5 млн гривен ($1,8 млн на момент 2017 года).

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