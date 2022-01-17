«Приписывают нам»: МИД России об идее восстановления зон влияния

Москва отвергает обвинения в том, что Россия своими предложениями по гарантиям безопасности пытается восстановить зоны влияния в мире. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью изданию «Коммерсант», напомнив, что НАТО попирает принятое странами Альянса обязательство в рамках ОБСЕ, по которому ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности. По мнению дипломата, таким образом НАТО пытается переложить с себя ответственность.

Любому, даже непосвящённому, человеку, думаю, понятно, что проект расширения НАТО связан с двумя геополитическими задачами. Первая — как раз установление зоны влияния и её расширение. Вторая — поиск противника. И чтобы как-то оправдать это, приписывают именно нам намерения восстановить зоны влияния. На самом деле они сами стремятся устанавливать и максимально расширять такие зоны, — указал замглавы МИД.

По словам Грушко, представители НАТО и ЕС регулярно делают заявления, в какие регионы Россию, а теперь и Китай «нельзя пускать». Так, это было сказано в отношении Афганистана сразу после вывода оттуда сил США и их союзников.

Это говорится и применительно к Западным Балканам, хотя с точки зрения здравого смысла совершенно непонятно, почему исторически добрососедские отношения России со странами этого региона могут представлять для кого-то угрозу. Напротив, это дополнительный фактор стабильности и безопасности, — добавил он.

Замглавы МИД также упомянул, что НАТО нуждается в противнике и всегда найдёт его, иначе союз теряет саму идею существования и способ распространения.

Ранее глава МИД России Лавров заявил, что в мире накапливается конфликтный потенциал, а страны Запада в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий. По его словам, западные коллеги взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.