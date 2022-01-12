Принявшая решение по делу Порошенко судья попала в базу «Миротворца»

Судья Печёрского районного суда Киева Вита Бортницкая, принявшая решение об аресте имущества экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, попала в базу данных сайта «Миротворец», сообщает «Украина.ру». Портал был создан в 2014 году. Там размещается информация о людях, которые якобы имеют отношение к конфликту в Донбассе.

Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путём её дискредитации и подрыва доверия к ней. Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц. Участие в фабрикации «дела о госизмене Порошенко», — говорится в «личном деле» судьи.

Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Прокуратура попросила суд его арестовать. Экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.

Ранее сообщалось, что у членов партии Порошенко «Европейская солидарность» прошли обыски. Глава штаба партии Александр Турчинов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов приходили к первому помощнику экс-президента Юрию Онищенко, бывшему депутату Верховной рады Сергею Березенко, который в 2014–2015 годах возглавлял государственное управление делами главы государства, а также к другим однопартийцам Порошенко. Силовики искали документы, «связанные с углём», но «ничего не нашли», подчеркнул он.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. Там размещается информация о людях, которые якобы имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают «агрессию» против Украины.

В октябре 2021 года «Миротворец» внёс в базу данных информацию о 13-летней Фаине Савенковой, проживающей в Луганске, поскольку девочка «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». Сама Савенкова направила жалобу по этому поводу генеральному секретарю ООН, её доставил российский постпред Василий Небензя, он назвал подобную ситуацию «недопустимой».