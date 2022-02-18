«Принято критиковать власть»: политолог оценила шансы Макрона переизбраться

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон имеет хорошие шансы победить на грядущих выборах в апреле, сообщила замглавы Департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Вера Агеева изданию Lenta.ru. По её мнению, французы довольны работой Макрона в пандемию коронавируса, хоть и критикуют его.

Во французской культуре принято критиковать власть, даже если к политику относятся положительно. Французы считают это здоровым инструментом, чтобы элиты не перешли к недемократическим практикам, — сказала Агеева.

Она добавила, что Макрону противостоят сильные оппоненты: например, повышается рейтинг кандидатки от республиканцев Валери Пекресс. Если она окажется с нынешним президентом во втором туре, итог будет непредсказуемым, считает Агеева.

Ранее Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины с президентом России Владимиром Путиным. Стороны говорили о перспективах снижения напряжённости.

7 февраля Макрон и Путин встречались очно в Москве и провели пятичасовые переговоры. После этого французский лидер побывал в Киеве и Берлине. По итогам встречи в Кремле Путин заявил, что она прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной.