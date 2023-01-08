Принцу Гарри не дали прийти к умирающей Елизавете II со своей женой

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Принц Гарри

Король Великобритании Карл III не разрешил младшему сыну принцу Гарри приехать к умирающей королеве Елизавете II с женой Меган Маркл, сообщает Daily Mail со ссылкой на отрывок из книги герцога Сассекского. Как утверждает в мемуарах принц Гарри, его отец приказал объяснил свое решением «бессмысленными и неуважительными» причинами.

Никогда не говори так о моей жене! — потребовал младший сын действующего монарха.

Позже Карл III принес свои извинения принцу Гарри.

Ранее представитель правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сухаил Шахин призвал суд рассмотреть признания принца Гарри о совершенных им убийствах во время военной службы в Афганистане. По мнению представителя талибов, герцог Сассекский должен понести ответственность за преступления.

Принц Гарри также рассказал о нападении со стороны его брата Уильяма, ныне принца Уэльского, когда их отношения дали трещину из-за женитьбы младшего наследника на актрисе Меган Маркл. Инцидент произошел в 2019 году. Уильям однажды пришел к нему в Ноттингемский коттедж обсудить их натянутые отношения и скандалы с королевской семьей в прессе. Во время беседы гость назвал Меган трудной, грубой и резкой, что младший принц счел «попугайством повествования прессы» о своей супруге. Как пишет Гарри, конфликт обострялся до тех пор, пока Уильям не схватил его за воротник и не кинул на пол.